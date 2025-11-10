Скидки
Шалимов прокомментировал конфликт тренера «Спартака» Станковича с журналистом после матча

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о конфликте тренера «Спартака» Деяна Станковича с журналистом после матча 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1). Станкович остался недоволен вопросом журналиста о судействе и грубо ответил ему во время интервью, обвинив в провокации.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

«Я обвинять Станковича не могу. Вскипел, он сейчас на нервах в последнее время, это видно. Ему не понравилось, что спросили вопрос не по игре: какой состав, какие замены он сделал, как игра проходила. А спросили, что он кричал кому‑то. Он объяснил, что никому не кричал. Сложно. Что в этой ситуации сказать: на нервах нужно быть спокойней. Это «Спартак» — большая команда. Станкович сам играл в «Интере», он что, не знает, какое давление вокруг больших клубов? Оно всегда будет, всегда будут провокации, и журналисты будут как раз искать эти вещи, потому что это интересно.

Надо каким‑то образом стараться держать удар. Я не обвиняю, но у него не в первый раз такие срывы. Он прям кипит, у него всё на нервах, хотя они выиграли матч. Так, на мой взгляд, с журналистами не надо разговаривать, — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 25 очков. В следующем туре команда встретится с ЦСКА. Матч состоится 22 ноября.

Материалы по теме
«Что хочешь ты ***» Станкович накричал на журналиста после победы «Спартака» в Грозном
