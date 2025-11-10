Скидки
Григорян рассказал, в чём Талалаев превзошёл всех тренеров РПЛ

Российский тренер Александр Григорян оценил работу главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. В своём последнем матче в рамках 15-го тура РПЛ команда сыграла вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 3'     1:1 Хиль – 5'    

«Талалаев превзошёл всех тренеров РПЛ в том, как поставил игру на подборах, на вторых мячах, да и вообще в единоборствах. Правда, надо заметить, что футболистов топ‑уровня гораздо сложнее заставить играть в такой футбол. Того же Бителло из «Динамо» куда сложнее заставить так сыграть. Поэтому мне интересно было бы взглянуть на работу Талалаева с топ‑клубом.

Лично мне стиль нынешний игры «Балтики» не нравится, но это реально работающий путь развития для скромной команды в элитном дивизионе, — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ»

На данный момент «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 28 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на пять очков. В следующем туре «Балтика» встретится с «Оренбургом». Матч состоится 22 ноября.

