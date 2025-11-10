Скидки
Капитан «Ливерпуля» ван Дейк прокомментировал эпизод со своим отменённым голом

Нидерландский защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о спорном эпизоде со своим отменённым голом на 38-й минуте встречи 11-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Сити» (0:3). Главный арбитр встречи Крис Кавана отменил взятие ворот, так как во время удара перед голкипером «горожан» Джанлуиджи Доннаруммой стоял защитник мерсисайдцев Эндрю Робертсон, который, по мнению судей, перекрывал обзор вратарю.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29'     2:0 Гонсалес – 45+3'     3:0 Доку – 63'    

«В футболе судьи принимают ключевые решения, и нам с этим приходится справляться на поле. С моей стороны нет смысла это обсуждать. Реальность такова: мы проиграли 0:3, и это серьёзный удар. Неважно, что я скажу [об отменённом голе], потому что всё это окажется в СМИ, и весь международный перерыв будет посвящён моему комментарию о решении судей. Я просто сконцентрирован на том, что мы проиграли. Вы сами можете обсуждать, должен ли был гол засчитан», — приводит слова ван Дейка издание BBC.

После 11 туров мерсисайдцы занимают восьмое место в турнирной таблице с 18 очками.

