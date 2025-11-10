Скидки
«Реал» хочет объединить Холанда и Мбаппе. Норвежец может перейти, если продадут Винисиуса

Мадридский «Реал» вновь проявляет интерес к норвежскому нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, сообщает El Gol Digital.

По информации источника, Холанд дал понять своему окружению, что не против перейти в стан «сливочных», однако не желает играть в одной команде с Винисиусом Жуниором. В клубе считают, что возможная продажа бразильца могла бы не только уладить внутренние противоречия, но и обеспечить необходимые средства для крупного трансфера.

Отмечается, что Винисиус в последнее время утратил стабильность, часто оказывается в центре скандалов и пока не демонстрирует прежний уровень игры. Интерес «Реала» к Холанду существует уже не первый год — норвежец рассматривался мадридцами ещё до его перехода в «Манчестер Сити».

Сейчас в клубе мечтают о звёздном дуэте — объединить в атаке Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, что стало бы одним из самых громких трансферных проектов последних лет.

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом

Эрлинг Холанд установил новый рекорд в Лиге чемпионов
