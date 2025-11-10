Луис Энрике назвал виновных за ошибки в пропущенных голах «ПСЖ» в игре с «Лионом»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике остался недоволен игрой в обороне своей команды в выигранном матче Лиги 1 с «Лионом» (3:2). В защите в этой встрече выступали Вильям Пачо, Илья Забарный, Лукас Эрнандес и Уоррен Заир-Эмери. Позицию в воротах занимал французский голкипер Люка Шевалье.

— Нам нужно прибавить в обороне. Мы допустили ошибки при обоих пропущенных голах. Мы должны понимать, когда выдвигать нашу последнюю линию, а когда нет. В целом это ошибка, которую мы обычно не совершаем.

— Было ли это связано с тем, что Лукас Шевалье располагался высоко?

— Ошибка не в игре вратаря. Виновны игроки, формирующие последнюю линию обороны. Они должны при необходимости догонять. Нельзя выдвигать линию вперёд, если нет давления на игрока с мячом. Мы говорили об этой ситуации в перерыве, и второй гол мы снова пропустили таким же образом. Надо исправлять эти индивидуальные ошибки, — приводит слова Энрике издание L'Équipe.

После 12 матчей «ПСЖ» с 27 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

