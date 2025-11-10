Скидки
Луис Энрике назвал виновных за ошибки в пропущенных голах «ПСЖ» в игре с «Лионом»

Луис Энрике назвал виновных за ошибки в пропущенных голах «ПСЖ» в игре с «Лионом»
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике остался недоволен игрой в обороне своей команды в выигранном матче Лиги 1 с «Лионом» (3:2). В защите в этой встрече выступали Вильям Пачо, Илья Забарный, Лукас Эрнандес и Уоррен Заир-Эмери. Позицию в воротах занимал французский голкипер Люка Шевалье.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Заир-Эмери – 26'     1:1 Морейра – 30'     1:2 Кварацхелия – 33'     2:2 Мэйтленд-Найлс – 50'     2:3 Невеш – 90+5'    
Удаления: Тальяфико – 90+3' / нет

— Нам нужно прибавить в обороне. Мы допустили ошибки при обоих пропущенных голах. Мы должны понимать, когда выдвигать нашу последнюю линию, а когда нет. В целом это ошибка, которую мы обычно не совершаем.

— Было ли это связано с тем, что Лукас Шевалье располагался высоко?
— Ошибка не в игре вратаря. Виновны игроки, формирующие последнюю линию обороны. Они должны при необходимости догонять. Нельзя выдвигать линию вперёд, если нет давления на игрока с мячом. Мы говорили об этой ситуации в перерыве, и второй гол мы снова пропустили таким же образом. Надо исправлять эти индивидуальные ошибки, — приводит слова Энрике издание L'Équipe.

После 12 матчей «ПСЖ» с 27 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

