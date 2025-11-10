Скидки
Николо Скира поделился инсайдом о будущем нападающего «Арсенала» Букайо Саки

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака близок к подписанию нового долгосрочного контракта с клубом, рассчитанного до 2030 года.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны вышли на финальную стадию переговоров. По данным источника, новое соглашение предусматривает заметное увеличение заработной платы игрока, однако финансовые детали пока не раскрываются.

Действующий контракт 24-летнего англичанина действует до лета 2027 года. В текущем сезоне Сака провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 140 млн.

