Невеста Алексея Миранчука из-за салата за $ 14 высмеяла США, в которых проживает
Елена Максимова, возлюбленная российского футболиста Алексея Миранчука, который выступает за команду «Атланта Юнайтед» в MLS, поделилась в соцсетях саркастичным постом о жизни в Америке.

Девушка опубликовала два снимка: на одном — салат, купленный ею за $ 14 долларов, на другом — фото из меню с тем же блюдом.

Фото: Соцсети Елены Максимовой

Фото: Соцсети Елены Максимовой

В подписи к первому кадру Елена написала:

«Что вы получаете в Америке за $14 🤣🤣🤣».

Под второй фотографией она добавила:

«Вот как этот салат выглядит в меню. Половину ингредиентов просто забыли положить — например, бекон. Не то чтобы я расстроена 😅 Но так Америка и живёт — на фото одно, а в реальности совсем другое 🤣».

Таким образом Максимова иронично сравнила разницу между ожиданием и действительностью в США.

Миранчук поучаствовал в церемонии для лучших игроков «Атланты»

