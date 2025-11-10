Скидки
Ван Дейк выделил игрока «Ман Сити», который оказывал наибольшее давление на «Ливерпуль»

Ван Дейк выделил игрока «Ман Сити», который оказывал наибольшее давление на «Ливерпуль»
Нидерландский защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о поражении мерсисайдцев в матче 11-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Сити» (0:3).

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29'     2:0 Гонсалес – 45+3'     3:0 Доку – 63'    

«Первый тайм был тяжёлым: они гораздо увереннее контролировали мяч, и нашим игрокам было трудно оказывать на них давление. Не думаю, что было много реальной опасности, но Доку сыграл хорошо, и Конору [Брэдли] порой было непросто в один на один. Я не считаю, что мы были в серьёзной опасности, но могли сыграть лучше.

Нам нужно найти стабильность и продолжать работу. Сейчас мы разъезжаемся по сборным, будем поддерживать форму и готовиться к серьёзной серии матчей после перерыва. Мы ни в коем случае не собираемся сдаваться. Сейчас ноябрь, и мы готовы к долгому сезону и тяжёлой борьбе», — приводит слова ван Дейка издание BBC.

В этой встрече бельгийский вингер Жереми Доку отметился забитым голом.

