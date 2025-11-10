Скидки
Аршавин — о судействе в РПЛ: понимание футбола у этих людей вообще отсутствует

Аршавин — о судействе в РПЛ: понимание футбола у этих людей вообще отсутствует
Бывший вингер «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями об отмене красной карточки нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе перед встречей 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Красно-белые победили со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

«То, что отменили карточку Мелкадзе, — это хорошо. А вот судья, который его удалил, и человек, сидевший на VAR, они что делают после этого? Они продолжают судить? У меня тогда вопросы к тем, кто их оставляет. То есть понимание футбола у этих людей вообще отсутствует после того, как они удалили Георгия. Я не знаю, как оправдать удаление игрока», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 7 ноября Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку форварда «Ахмата» Георгия Мелкадзе, которая была показана ему 2 ноября в матче 14‑го тура с «Балтикой» (0:2). Футболист принял участие в матче со «Спартаком» и отметился голом.

