Аршавин — о судействе в РПЛ: понимание футбола у этих людей вообще отсутствует

Бывший вингер «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями об отмене красной карточки нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе перед встречей 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Красно-белые победили со счётом 2:1.

«То, что отменили карточку Мелкадзе, — это хорошо. А вот судья, который его удалил, и человек, сидевший на VAR, они что делают после этого? Они продолжают судить? У меня тогда вопросы к тем, кто их оставляет. То есть понимание футбола у этих людей вообще отсутствует после того, как они удалили Георгия. Я не знаю, как оправдать удаление игрока», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 7 ноября Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку форварда «Ахмата» Георгия Мелкадзе, которая была показана ему 2 ноября в матче 14‑го тура с «Балтикой» (0:2). Футболист принял участие в матче со «Спартаком» и отметился голом.

