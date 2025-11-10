«Намекает о решении против «Спартака». Аршавин — о словах Станковича о ситуации с Мелкадзе

Бывший вингер «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин объяснил реакцию главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на отмену дисквалификации нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе перед матчем команд в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги с красно-белыми. Встреча завершилась победой москвичей со счётом 2:1.

«Думаю, Станкович просто говорил про те времена, когда играли мы и он, тогда это было невозможно. Но сейчас везде по миру практикуется, что карточки отменяют… А Станкович намекает на то, что опять решение против «Спартака», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 7 ноября Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку форварда «Ахмата» Георгия Мелкадзе, которая была показана ему 2 ноября в матче 14‑го тура с «Балтикой» (0:2). Футболист принял участие в матче со «Спартаком» и отметился голом.

Какие карточки есть в футболе: