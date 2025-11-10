Победа «Барселоны» и хет-трик Левандовского, 10-й гол Капризова в НХЛ. Главное к утру

Хет-трик нападающего Роберта Левандовского помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче испанской Ла Лиги, форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забил 10-й гол в Национальной хоккейной лиге, возглавив списки лучших российских снайперов и бомбардиров сезона, «Балтика» и «Краснодар» сыграли вничью в 15-м туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Материалы по теме Результаты игрового дня НБА 10 ноября

Главные новости дня