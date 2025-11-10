Победа «Барселоны» и хет-трик Левандовского, 10-й гол Капризова в НХЛ. Главное к утру
Хет-трик нападающего Роберта Левандовского помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче испанской Ла Лиги, форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забил 10-й гол в Национальной хоккейной лиге, возглавив списки лучших российских снайперов и бомбардиров сезона, «Балтика» и «Краснодар» сыграли вничью в 15-м туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Барселона» одолела «Сельту» в игре с шестью голами. Ямаль забил, у Левандовского хет-трик.
- Шайба Капризова помогла «Миннесоте» всухую обыграть «Калгари». Тарасенко очков не набрал.
- «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ.
- Капризов обошёл Малкина и вышел на чистое первое место гонки российских бомбардиров НХЛ.
- Александр Зверев в двух сетах обыграл Бена Шелтона на старте Итогового чемпионата ATP.
- «Интер» победил «Лацио» в 11-м туре и поднялся на первое место в таблице Серии А.
- «ПСЖ» вырвал победу в матче с «Лионом» благодаря голу Невеша на 90+5-й минуте.
- «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в матче 11-го тура АПЛ.
- «Питтсбург» проиграл «Лос-Анджелесу», дважды ведя в счёте, в дебютном матче Мурашова в НХЛ.
- Капризов возглавил гонку российских снайперов НХЛ, сравнявшись с Дорофеевым.
Материалы по теме
Комментарии