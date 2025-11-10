Скидки
Алонсо объяснил, почему «Реалу» не удалось обыграть «Райо» в мадридском дерби

Алонсо объяснил, почему «Реалу» не удалось обыграть «Райо» в мадридском дерби
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился мнением о результате матча 12-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано». Встреча завершилась нулевой ничьей.

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид

«Мы были готовы к напряжённой игре. И в этом году, и в предыдущие годы «Реалу» всегда было сложно вырваться вперёд и показать хорошую игру, потому что «Райо» предъявляет к тебе высокие требования. Особенно во втором тайме игра была очень динамичной. Они погружают тебя в атмосферу бешеного темпа матчей. В этом матче было то же самое.

Игра на «Энфилде» позади, а завершившаяся встреча с «Райо» — одна из тех, после которых тяжело вернуться на нужный уровень. Во втором тайме всё могло сложиться по‑разному. Я не объясняю это эмоциональными всплесками. Мы стараемся быть стабильными в подготовке и в менталитете, потому что в чемпионате нужно выигрывать каждый матч. Но в этот раз победить не удалось», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Королевского клуба».

На данный момент «Реал» с 31 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, «Райо Вальекано» с 15 очками находится на 11-м месте.

