Определились все участники и пары плей-офф Кубка МЛС

В ночь с 9 на 10 ноября (мск) в заключительном матче первого раунда плей‑офф североамериканской лиги МЛС «Сан-Диего» разгромил «Портленд Тимберс» со счётом 4:0 и вышел в 1/4 финала соревнования.

Таким образом определены все участники четвертьфинала плей‑офф МЛС. В Восточной конференции до 1/4 финала добрались «Интер Майами» с Лионелем Месси, «Цинциннати», «Филадельфия Юнион» и «Нью‑Йорк Сити». В четвёрку лучших на Западе отобрались «Сан‑Диего», «Миннесота Юнайтед», «Ванкувер Уайткэпс» и «Лос‑Анджелес».

Пары плей-офф выглядят следующим образом: «Интер Майами» — «Цинциннати», «Филадельфия Юнион» — «Нью‑Йорк Сити», «Сан‑Диего» — «Миннесота Юнайтед» и «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос‑Анджелес»

Пары 1/4 финала плей-офф МЛС:

«Интер Майами» — «Цинциннати»;
«Филадельфия Юнион» — «Нью‑Йорк Сити»;
«Сан‑Диего» — «Миннесота Юнайтед»;
«Ванкувер Уайткэпс» — «Лос‑Анджелес».

Четвертьфиналы пройдут 23 ноября, полуфиналы — 30 ноября, финал — 6 декабря.

Календарь плей-офф МЛС
Сетка плей-офф МЛС
