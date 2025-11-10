Суперкомпьютер определил главного фаворита РПЛ после завершения первого круга

Суперкомпьютер Opta определил главного претендента на победу в Мир Российской Премьер-Лиге по завершении матчей первого круга. Так, на чемпионство «Краснодара» суперкомпьютер даёт 31,6% — больше всех. У ЦСКА 30,4%, у «Зенита» — 27,1%.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 33 очка. «Быки» опережают ближайшего преследователя в лице ЦСКА благодаря личным показателям, у армейцев также 33 набранных очка. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).

Последнее место в турнирной таблице занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке расположился «Сочи» (8).