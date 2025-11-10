Хаби Алонсо высказался об игре «Реала» после двух подряд матчей без забитых голов

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался об игре команды после серии из двух матчей без забитых мячей. В 12-м туре Ла Лиги «сливочные» сыграли вничью с «Райо Вальекано» (0:0). Ранее мадридский клуб уступил «Ливерпулю» (0:1) в Лиге чемпионов УЕФА.

«Считаю, что нам нужно продолжать расти, совершенствоваться и заниматься самоанализом. Это «Реал», мы все понимаем, где находимся. На дворе пока только ноябрь, впереди ещё долгий путь. Мы должны быть требовательны к себе.

Интенсивность? Мы выиграли не все единоборства, но и не все проиграли. Это был очень напряжённый матч, «Райо» много играл в атаке. Во втором тайме их защита держалась очень хорошо. Мы не смогли её взломать, но в обороне Каррерас, Милитао, Асенсио и Вальверде хорошо сыграли при поддержке Камавинги. Дело не в отсутствии интенсивности», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Реала».