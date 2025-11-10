Россия — Перу: дата и время, где пройдёт товарищеский матч 2025, на каком стадионе
Поделиться
В среду, 12 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Перу. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Интересно, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой. Это будет их первый очный матч в истории футбола.
Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Сейчас клубы и сборные из России могут проводить с иностранными соперниками лишь товарищеские матчи.
В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также со сборной Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
10:07
-
10:00
-
09:59
-
09:43
-
09:40
-
09:30
-
09:29
-
09:28
-
09:16
-
09:01
-
08:37
-
08:30
-
08:24
-
08:00
-
08:00
-
07:59
-
07:50
-
07:31
-
06:29
-
06:20
-
05:47
-
05:46
-
05:40
-
05:32
-
04:55
-
03:59
-
03:50
-
03:38
-
03:37
-
03:19
-
03:11
-
02:56
-
02:49
-
02:38
-
02:29