Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 10 ноября

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 10 ноября
Комментарии

Сегодня, 10 ноября, состоятся три матча в 18-м туре Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 10 ноября (время московское):

16:00. «Челябинск» – «Уфа»;
16:00. «Факел» – «Спартак» Кострома.

Первое место в Первой лиге сезона-2025/2026 занимает «Урал» из Екатеринбурга. В активе команды 39 очков в 18 матчах. На второй и третьей строчках в турнирной таблице располагаются «Факел» и костромской «Спартак», набравшие в 17 играх 36 и 33 очка. У занимающей четвёртое место «Родины» 31 набранное очко в 18 встречах чемпионата.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: хоккей, российский футбол и нью-йоркское дерби Дёмина в НБА
Топ-матчи понедельника: хоккей, российский футбол и нью-йоркское дерби Дёмина в НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android