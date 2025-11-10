Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 10 ноября

Сегодня, 10 ноября, состоятся три матча в 18-м туре Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 10 ноября (время московское):

16:00. «Челябинск» – «Уфа»;

16:00. «Факел» – «Спартак» Кострома.

Первое место в Первой лиге сезона-2025/2026 занимает «Урал» из Екатеринбурга. В активе команды 39 очков в 18 матчах. На второй и третьей строчках в турнирной таблице располагаются «Факел» и костромской «Спартак», набравшие в 17 играх 36 и 33 очка. У занимающей четвёртое место «Родины» 31 набранное очко в 18 встречах чемпионата.