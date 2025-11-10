Скидки
Гвардиола — о победе 3:0 над «Ливерпулем»: в обороне «Манчестер Сити» был очень хорош

Гвардиола — о победе 3:0 над «Ливерпулем»: в обороне «Манчестер Сити» был очень хорош
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил игру в обороне своей команды в центральном матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Прошедшая накануне на стадионе «Этихад» встреча завершилась разгромной победой «горожан» со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29'     2:0 Гонсалес – 45+3'     3:0 Доку – 63'    

«В обороне мы были действительно хороши. Мы знаем, что Мо Салах, Доминик Собослаи и Флориан Вирц представляют угрозу для нас. Играть дома и побеждать — это хорошо. Особенно перед перерывом на международные матчи. Джиджи [Доннарумма] сделал всё, что должен был. Оба крайних защитника были великолепны. Полузащитники давали нам много передач и контролировали игру.

Конечно, Доку был весьма хорош в паре с Эрлингом. Лучшая ли это была игра Доку в футболке «Ман Сити»? Одна из лучших на сегодняшний день с точки зрения влияния. Их правый защитник Конор Брэдли настолько быстр… Я видел его игру против Винисиуса Жуниора [с мадридским «Реалом»]. Мы провели действительно хорошую игру», — приводит слова Гвардиолы ВВС со ссылкой на Sky Sports.

