Гвардиола — о победе 3:0 над «Ливерпулем»: в обороне «Манчестер Сити» был очень хорош

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил игру в обороне своей команды в центральном матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Прошедшая накануне на стадионе «Этихад» встреча завершилась разгромной победой «горожан» со счётом 3:0.

«В обороне мы были действительно хороши. Мы знаем, что Мо Салах, Доминик Собослаи и Флориан Вирц представляют угрозу для нас. Играть дома и побеждать — это хорошо. Особенно перед перерывом на международные матчи. Джиджи [Доннарумма] сделал всё, что должен был. Оба крайних защитника были великолепны. Полузащитники давали нам много передач и контролировали игру.

Конечно, Доку был весьма хорош в паре с Эрлингом. Лучшая ли это была игра Доку в футболке «Ман Сити»? Одна из лучших на сегодняшний день с точки зрения влияния. Их правый защитник Конор Брэдли настолько быстр… Я видел его игру против Винисиуса Жуниора [с мадридским «Реалом»]. Мы провели действительно хорошую игру», — приводит слова Гвардиолы ВВС со ссылкой на Sky Sports.