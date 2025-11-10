Скидки
«Удовлетворения нет». Николай Комличенко — об ожиданиях от перехода в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался об ожиданиях от перехода в московский клуб. Игроком красно-зелёных форвард стал в летнее трансферное окно — 2025. В 14 матчах Мир РПЛ этого сезона он забил четыре гола.

— Прошла половина чемпионата. Насколько реальность совпадает с ожиданиями перед переходом в «Локомотив»?
— В каком плане?

— Игровое время, результативность, внутреннее удовлетворение в целом.
— Удовлетворения нет. Связано это с результатом — и личным, и командным. Мы сами понимаем, сколько мы упустили. А я понимаю, сколько возможностей я сам упустил, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Локомотив» по состоянию на сегодняшний день занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

