Суперкомпьютер предсказал вероятность вылета московского «Динамо» из РПЛ после 15-го тура

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026. В частности, после 15-го тура чемпионата страны искусственный интеллект оценил шансы московского «Динамо» на вылет в Лигу Pari.

Так, вероятность попадания бело-голубых в зону переходных матчей по итогам 30 туров составляет 2,4%. 14-е место в итоговой таблице «Динамо» займёт с вероятностью 0,7%, 13-е — 1,7%. Вероятность прямого вылета команды с 15-го и 16-го места отсутствует.

После поражения от «Акрона» в 15-м туре РПЛ главный тренер «Динамо» Валерий Карпин заявил, что с таким составом клуб точно не вылетит из чемпионата России.