Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер предсказал вероятность вылета московского «Динамо» из РПЛ после 15-го тура

Суперкомпьютер предсказал вероятность вылета московского «Динамо» из РПЛ после 15-го тура
Комментарии

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026. В частности, после 15-го тура чемпионата страны искусственный интеллект оценил шансы московского «Динамо» на вылет в Лигу Pari.

Так, вероятность попадания бело-голубых в зону переходных матчей по итогам 30 туров составляет 2,4%. 14-е место в итоговой таблице «Динамо» займёт с вероятностью 0,7%, 13-е — 1,7%. Вероятность прямого вылета команды с 15-го и 16-го места отсутствует.

После поражения от «Акрона» в 15-м туре РПЛ главный тренер «Динамо» Валерий Карпин заявил, что с таким составом клуб точно не вылетит из чемпионата России.

Материалы по теме
Главный тренер «Динамо» Карпин: с этими футболистами команда не вылетит из РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android