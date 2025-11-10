Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уэйн Руни высказался о судействе в матче «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» в АПЛ

Уэйн Руни высказался о судействе в матче «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни оценил работу главного судьи матча 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» разгромно уступил «Манчестер Сити» (0:3). На 38-й минуте встречи арбитр Крис Кавана отменил гол защитника гостей Вирджила ван Дейка из-за фола на вратаре.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29'     2:0 Гонсалес – 45+3'     3:0 Доку – 63'    

«Гол ван Дейка нужно было засчитывать. Не думаю, что Энди Робертсон перекрывал Доннарумму в момент прыжка. Вратарь «Манчестер Сити» видел мяч полностью, поэтому, на мой взгляд, это было неправильное решение», — приводит слова Руни Liverpool Echo.

Фото: Кадр из трансляции

После 11 туров мерсисайдцы занимают восьмое место в турнирной таблице с 18 очками. «Манчестер Сити» набрал 22 очка и располагается на второй строчке. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет четыре очка.

Материалы по теме
«Сити» просто уничтожил «Ливерпуль». Хотя об отмене гола ван Дейка будут спорить ещё долго
«Сити» просто уничтожил «Ливерпуль». Хотя об отмене гола ван Дейка будут спорить ещё долго
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android