Уэйн Руни высказался о судействе в матче «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» в АПЛ

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни оценил работу главного судьи матча 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» разгромно уступил «Манчестер Сити» (0:3). На 38-й минуте встречи арбитр Крис Кавана отменил гол защитника гостей Вирджила ван Дейка из-за фола на вратаре.

«Гол ван Дейка нужно было засчитывать. Не думаю, что Энди Робертсон перекрывал Доннарумму в момент прыжка. Вратарь «Манчестер Сити» видел мяч полностью, поэтому, на мой взгляд, это было неправильное решение», — приводит слова Руни Liverpool Echo.

Фото: Кадр из трансляции

После 11 туров мерсисайдцы занимают восьмое место в турнирной таблице с 18 очками. «Манчестер Сити» набрал 22 очка и располагается на второй строчке. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет четыре очка.