Главный тренер «Торпедо» Кононов высказался об оскорблениях со стороны болельщиков

Главный тренер «Торпедо» Кононов высказался об оскорблениях со стороны болельщиков


Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов отреагировал на оскорбления и критику со стороны болельщиков. Специалист признался, что большинство фанатов поддерживает его.

«Есть разные болельщики: одни кричат (неприятные вещи с трибун), другие относятся с пониманием и поддержкой. Как правило, первых меньшинство. А я обращаю внимание, конечно, на тех, кто критикует, но поддерживает. Всё остальное — это наша работа. Мы, тренеры, должны быть готовы к такому. Для меня самое главное — моя команда и моя работа. Всё остальное на втором плане», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.


