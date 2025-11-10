«Манчестер Сити» впервые за пять последних матчей обыграл «Ливерпуль»

Обыгравший в центральном матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» «Манчестер Сити» одержал первую победу над «красными» в последних пяти встречах. Прошедшая накануне на стадионе «Этихад» игра завершилась победой «горожан» со счётом 3:0.

Ранее в четырёх очных матчах «Ливерпуль» одержал две победы, ещё две встречи завершились вничью. По состоянию на сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Лидирует в чемпионате Англии лондонский «Арсенал» (26).

«Ливерпуль», являющийся действующим чемпионом, набрал 18 очков и расположился на восьмой строчке в таблице.