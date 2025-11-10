«Манчестер Сити» впервые за пять последних матчей обыграл «Ливерпуль»
Поделиться
Обыгравший в центральном матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» «Манчестер Сити» одержал первую победу над «красными» в последних пяти встречах. Прошедшая накануне на стадионе «Этихад» игра завершилась победой «горожан» со счётом 3:0.
Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29' 2:0 Гонсалес – 45+3' 3:0 Доку – 63'
Ранее в четырёх очных матчах «Ливерпуль» одержал две победы, ещё две встречи завершились вничью. По состоянию на сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Лидирует в чемпионате Англии лондонский «Арсенал» (26).
«Ливерпуль», являющийся действующим чемпионом, набрал 18 очков и расположился на восьмой строчке в таблице.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
10:07
-
10:00
-
09:59
-
09:43
-
09:40
-
09:30
-
09:29
-
09:28
-
09:16
-
09:01
-
08:37
-
08:30
-
08:24
-
08:00
-
08:00
-
07:59
-
07:50
-
07:31
-
06:29
-
06:20
-
05:47
-
05:46
-
05:40
-
05:32
-
04:55
-
03:59
-
03:50
-
03:38
-
03:37
-
03:19
-
03:11
-
02:56
-
02:49
-
02:38
-
02:29