«Манчестер Сити» впервые за пять последних матчей обыграл «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» впервые за пять последних матчей обыграл «Ливерпуль»
Обыгравший в центральном матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» «Манчестер Сити» одержал первую победу над «красными» в последних пяти встречах. Прошедшая накануне на стадионе «Этихад» игра завершилась победой «горожан» со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29'     2:0 Гонсалес – 45+3'     3:0 Доку – 63'    

Ранее в четырёх очных матчах «Ливерпуль» одержал две победы, ещё две встречи завершились вничью. По состоянию на сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Лидирует в чемпионате Англии лондонский «Арсенал» (26).

«Ливерпуль», являющийся действующим чемпионом, набрал 18 очков и расположился на восьмой строчке в таблице.

