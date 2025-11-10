«Краснодар» установил уникальное достижение в рамках РПЛ

«Краснодар» стал первой командой, выигравшей первый круг три сезона подряд, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». В кампании-2025/2026 «быки» стали победителями первого круга, набрав 33 очка по итогам 15 проведённых встреч.

«Быки» опережают ближайшего преследователя в лице ЦСКА благодаря личным показателям, у армейцев также 33 набранных очка. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).

Последнее место в турнирной таблице занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке расположился «Сочи» (8). Действующим чемпионом России является «Краснодар». В следующем туре Российской Премьер-Лиги чёрно-зелёные сыграют с «Локомотивом» на выезде.