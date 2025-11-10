Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» установил уникальное достижение в рамках РПЛ

«Краснодар» установил уникальное достижение в рамках РПЛ
Комментарии

«Краснодар» стал первой командой, выигравшей первый круг три сезона подряд, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». В кампании-2025/2026 «быки» стали победителями первого круга, набрав 33 очка по итогам 15 проведённых встреч.

«Быки» опережают ближайшего преследователя в лице ЦСКА благодаря личным показателям, у армейцев также 33 набранных очка. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).

Последнее место в турнирной таблице занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке расположился «Сочи» (8). Действующим чемпионом России является «Краснодар». В следующем туре Российской Премьер-Лиги чёрно-зелёные сыграют с «Локомотивом» на выезде.

Материалы по теме
Суперкомпьютер определил главного фаворита РПЛ после завершения первого круга
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android