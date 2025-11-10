Игрок «Крыльев» Бабкин: есть осадок от ничьей с «Зенитом», могли выигрывать

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Бабкин высказался по итогам матча 15-го тура Мир РПЛ с «Зенитом». Игра завершилась вничью (1:1).

«Поле, конечно, не самое лучшее. Но в целом что «Зенит», что мы играли в равных условиях. Мне кажется, что отрезками выдавали достаточно хороший футбол.

Понимали, что «Зенит» будет владеть мячом. Наша задача была просто перекрывать зоны, быть компактными, что у нас и получилось. По возможности — выбегать в контратаки. В принципе, это тоже получалось. И была пара эпизодов, где мы комбинировали, если так можно сказать. Поэтому мы все молодцы, вся команда. Все бились, старались. Заслуженный результат. Но, конечно, есть небольшой осадок, могли даже выигрывать», — сказал Бабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.