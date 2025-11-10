Скидки
Казанский — о Самаре: иронично, что форум с таким лозунгом превратил газон в скандал

Футбольный комментатор Денис Казанский высказался о ничьей «Зенита» с «Крыльями Советов» в Самаре, а также оценил состояние газона на стадионе «Солидарность Самара Арена», где проходила игра 15-го тура.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50'     1:1 Глушенков – 56'    

«Летаргический «Зенит», в Самаре. Приехали играть на чистом классе. Логично, что оба мяча залетели со стандартов. Передачи короткие и средние все превращались в вязь. Иронично, что спортивный форум с таким мощным лозунгом и превратил газон в лёгкий скандал.

Ну и «правило бывших» опять сработало: Ахметов забил мышцы, Сутормин симулировал, к Соболеву вопросов по-прежнему нет. «Крылья» — ничего лишнего!» — написал Казанский в телеграм-канале.

Ухудшение состояния поля в Самаре произошло после проведения мероприятий в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Ранее сообщалось, что встречу могли перенести.

