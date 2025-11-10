«Вольфсбург» объявил об уходе главного тренера, команда занимает 14-е место в Бундеслиге

Пресс-служба немецкого клуба «Вольфсбург» объявила об отставке с поста главного тренера команды Паула Симониса. «Волки» проиграли последние три матча, в том числе в Кубке Германии, и после 10 туров занимают в Бундеслиге 14-е место.

Симонис возглавил «Вольфсбург» только прошлым летом. Ранее нидерландский специалист работал во главе клуба «Гоу Эхед Иглс».

Исполняющим обязанности главного тренера «волков» назначен Даниэль Бауэр, работающий с юниорской командой. В следующем матче Бундеслиги «Вольфсбург» сыграет с леверкузенским «Байером». Игра пройдёт в субботу, 22 ноября, на стадионе «Фольксваген Арена». Начало — в 17:30 мск.