Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вольфсбург» объявил об уходе главного тренера, команда занимает 14-е место в Бундеслиге

«Вольфсбург» объявил об уходе главного тренера, команда занимает 14-е место в Бундеслиге
Комментарии

Пресс-служба немецкого клуба «Вольфсбург» объявила об отставке с поста главного тренера команды Паула Симониса. «Волки» проиграли последние три матча, в том числе в Кубке Германии, и после 10 туров занимают в Бундеслиге 14-е место.

Симонис возглавил «Вольфсбург» только прошлым летом. Ранее нидерландский специалист работал во главе клуба «Гоу Эхед Иглс».

Исполняющим обязанности главного тренера «волков» назначен Даниэль Бауэр, работающий с юниорской командой. В следующем матче Бундеслиги «Вольфсбург» сыграет с леверкузенским «Байером». Игра пройдёт в субботу, 22 ноября, на стадионе «Фольксваген Арена». Начало — в 17:30 мск.

Материалы по теме
«Айнтрахт» переиграл «Майнц» в матче 10-го тура Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android