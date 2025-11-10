Дуа Липа получила в подарок футболку «Ривер Плейт»
Популярная певица и модель Дуа Липа получила в подарок футболку аргентинского клуба «Ривер Плейт». Фотография исполнительницы с игровой формой команды была опубликована пресс-службой клуба в соцсети X. На майку с 22-м номером нанесены имя и фамилия певицы.
Аргентина — Примера . Клаусура. 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес
Окончен
2 : 0
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес
1:0 Себальос – 45+1' 2:0 Мерентьель – 47'
В воскресенье, 9 ноября, Дуа Липа посетила матч 15-го тура чемпионата Аргентины, в котором встречались «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Исполнительница пришла на игру в футболке национальной команды Аргентины. Встреча завершилась поражением «Ривер Плейт» со счётом 0:2.
Фото: ФК «Ривер Плейт»
«Ривер Плейт» занимает шестое место в группе Б аргентинской Клаусуры. В активе команды 21 набранное очко в 15 матчах.
