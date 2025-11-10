Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дуа Липа получила в подарок футболку «Ривер Плейт»

Дуа Липа получила в подарок футболку «Ривер Плейт»
Комментарии

Популярная певица и модель Дуа Липа получила в подарок футболку аргентинского клуба «Ривер Плейт». Фотография исполнительницы с игровой формой команды была опубликована пресс-службой клуба в соцсети X. На майку с 22-м номером нанесены имя и фамилия певицы.

Аргентина — Примера . Клаусура. 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес
Окончен
2 : 0
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес
1:0 Себальос – 45+1'     2:0 Мерентьель – 47'    

В воскресенье, 9 ноября, Дуа Липа посетила матч 15-го тура чемпионата Аргентины, в котором встречались «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Исполнительница пришла на игру в футболке национальной команды Аргентины. Встреча завершилась поражением «Ривер Плейт» со счётом 0:2.

Фото: ФК «Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» занимает шестое место в группе Б аргентинской Клаусуры. В активе команды 21 набранное очко в 15 матчах.

Материалы по теме
Аргентина в истерике! Месси провёл последний матч за сборную на родине?
Аргентина в истерике! Месси провёл последний матч за сборную на родине?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android