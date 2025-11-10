Дуа Липа получила в подарок футболку «Ривер Плейт»

Популярная певица и модель Дуа Липа получила в подарок футболку аргентинского клуба «Ривер Плейт». Фотография исполнительницы с игровой формой команды была опубликована пресс-службой клуба в соцсети X. На майку с 22-м номером нанесены имя и фамилия певицы.

В воскресенье, 9 ноября, Дуа Липа посетила матч 15-го тура чемпионата Аргентины, в котором встречались «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Исполнительница пришла на игру в футболке национальной команды Аргентины. Встреча завершилась поражением «Ривер Плейт» со счётом 0:2.

Фото: ФК «Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» занимает шестое место в группе Б аргентинской Клаусуры. В активе команды 21 набранное очко в 15 матчах.