Наиль Умяров объяснил неудачные результаты «Спартака» в первом круге РПЛ

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров объяснил неудачные результаты московского клуба в первом круге Мир Российской Премьер-Лиги. По итогам 15 туров чемпионата страны красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице. В СМИ ходят слухи о возможной отставке главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Спартак» не на своём месте — это очевидно. Мы начали сезон очень плохо, какая-то нервозность из-за отсутствия результата. Мне очень трудно вдаваться в эти подробности. Но всё покатилось от игры к игре. Очень сильно хочется исправить ситуацию», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.