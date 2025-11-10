Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наиль Умяров объяснил неудачные результаты «Спартака» в первом круге РПЛ

Наиль Умяров объяснил неудачные результаты «Спартака» в первом круге РПЛ
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров объяснил неудачные результаты московского клуба в первом круге Мир Российской Премьер-Лиги. По итогам 15 туров чемпионата страны красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице. В СМИ ходят слухи о возможной отставке главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Спартак» не на своём месте — это очевидно. Мы начали сезон очень плохо, какая-то нервозность из-за отсутствия результата. Мне очень трудно вдаваться в эти подробности. Но всё покатилось от игры к игре. Очень сильно хочется исправить ситуацию», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
Сборная 15-го тура РПЛ. Покорители карпинского «Динамо», герои «Спартака» и «Локо»
Сборная 15-го тура РПЛ. Покорители карпинского «Динамо», герои «Спартака» и «Локо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android