Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Игнатьев: моя адаптация в «Оренбурге» ещё продолжается

Иван Игнатьев: моя адаптация в «Оренбурге» ещё продолжается
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Оренбурге» Иван Игнатьев, перешедший в клуб в августе текущего года, рассказал, как проходит его адаптация в новой команде, а также высказался об уровне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Не скажу, что в РПЛ что-то изменилось, пока меня не было. Всё точно так же. Однако адаптация требуется в любом случае — я же в новой для себя команде: новые требования, новые партнёры. На это всегда требуется время. Всё равно нужно время, чтобы я начал понимать партнёров, а они меня. Я считаю, что моя адаптация в «Оренбурге» ещё продолжается», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Иван Игнатьев является воспитанником «Краснодара». В РПЛ он также выступал за «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи». С февраля по август россиянин защищал цвета клуба «Кабилия» из чемпионата Алжира.

Материалы по теме
«Локо» смог и без Батракова с Воробьёвым! Хотя от гола его экс-игрока спасло чудо. Видео
«Локо» смог и без Батракова с Воробьёвым! Хотя от гола его экс-игрока спасло чудо. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android