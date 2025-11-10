Иван Игнатьев: моя адаптация в «Оренбурге» ещё продолжается

Форвард «Оренбурге» Иван Игнатьев, перешедший в клуб в августе текущего года, рассказал, как проходит его адаптация в новой команде, а также высказался об уровне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Не скажу, что в РПЛ что-то изменилось, пока меня не было. Всё точно так же. Однако адаптация требуется в любом случае — я же в новой для себя команде: новые требования, новые партнёры. На это всегда требуется время. Всё равно нужно время, чтобы я начал понимать партнёров, а они меня. Я считаю, что моя адаптация в «Оренбурге» ещё продолжается», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Иван Игнатьев является воспитанником «Краснодара». В РПЛ он также выступал за «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи». С февраля по август россиянин защищал цвета клуба «Кабилия» из чемпионата Алжира.