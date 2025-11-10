Скидки
Комитет по этике РФС не планирует рассматривать поведение Станковича после матча в Грозном

Комитет по этике Российского футбольного союза не планирует рассматривать инцидент во время флэш-интервью после матча «Ахмат» — «Спартак» с участием главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

«Чтобы комитет по этике рассмотрел эпизод, должно поступить соответствующее заявление с чьей-либо стороны. На данный момент таких заявлений в комитет не поступало», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, после матча Станкович остался недоволен вопросом журналиста о судействе и грубо ответил ему во время интервью, обвинив в провокации. «Спартак» обыграл «Ахмат» со счётом 2:1 в матче 15-го тура Мир РПЛ.

Станкович переиграл Черчесова! «Спартак» в Грозном внезапно вытащил Солари. Видео
