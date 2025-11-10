Иван Игнатьев: «Оренбург» — очередной этап в моей жизни, надо попробовать его реализовать

Нападающий «Оренбурга» Иван Игнатьев назвал свой переход в клуб очередным этапом в жизни, который нужно попробовать реализовать. 26-летний форвард присоединился к оренбуржцам в конце августа этого года. В шести матчах во всех турнирах Игнатьев не забил ни одного гола.

— Рассматриваешь ли ты «Оренбург» в качестве переходного этапа в более сильный клуб?

— Это клеймо, которое ставите вы. Для меня переход в «Оренбург» — очередной этап, который появился в моей жизни, его надо попробовать реализовать. А амбиции есть всегда, — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.