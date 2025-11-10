Капитан «Краснодара» Сперцян — о ничьей с «Балтикой»: без везения никуда

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался по итогам матча 15-го тура Мир РПЛ с калининградской «Балтикой». Прошедшая накануне встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

— Хозяева дважды попали в каркас ворот, вратарь несколько раз спасал. Вам повезло?

— В футболе без везения никуда, это нормально.

— Без Кордобы и Кривцова «Краснодар» был другим?

— У нас не было четырёх игроков, они все важны для нас. Конечно, было тяжеловато. Мы привыкаем друг к другу, и когда в одном матче нет Джона, Никиты, Аугусто и Косты, то приходится непросто. Но у нас сильная команда, есть ребята, которые готовы заменить их, — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 33 очка. «Быки» опережают ближайшего преследователя в лице ЦСКА благодаря личным показателям, у армейцев также 33 набранных очка. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30). «Балтика» — пятая (28).