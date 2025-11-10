КДК РФС не планирует рассматривать поведение Станковича на флеш-интервью в Грозном

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация не планирует рассматривать поведение Деяна Станковича на флеш-интервью после матча 15-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (2:1). По окончании встречи сербский специалист поссорился с журналистом.

«Что касается поведения Станковича на флеш-интервью в Грозном, то в рапорте делегата данный инцидент не указан. На сегодняшний момент у нас нет оснований для рассмотрения данного вопроса. Если появятся дополнительные доказательства, то КДК РФС их изучит и при необходимости включит в повестку дня. Пока этого вопроса в повестке нет.

Дополнительное доказательство — это то, что со стороны Станковича была ненормативная лексика. Таких доказательств у КДК РФС сегодня нет», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.