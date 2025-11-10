Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывшая девушка Нгамалё ворвалась с охраной в квартиру футболиста «Динамо»

Бывшая девушка Нгамалё ворвалась с охраной в квартиру футболиста «Динамо»
Комментарии

Бывшая девушка футболиста «Динамо» Муми Нгамалё блогер Никки Сии ворвалась с охраной в квартиру к футболисту. Ранее она обвинила камерунца в измене, а также рассказала, что футболист забрал у неё ключи и выгнал из квартиры в «Москва-Сити».

Девушка проникла в квартиру, по её словам, чтобы забрать вещи, в компании с двумя охранниками и подругой-оператором. Один из мужчин оттолкнул Нгамалё, чтобы открыть дверь, а второй сзади двумя руками обхватил футболиста, пытавшегося преградить дорогу.

Видео было опубликована самой Никки Сии в социальных сетях. В момент происшествия, помимо Нгамалё, в квартире находилась другая девушка.

Материалы по теме
Видео
Девушка Нгамалё раскритиковала Карпина из-за невключения игрока в стартовый состав
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android