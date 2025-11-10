Бывшая девушка Нгамалё ворвалась с охраной в квартиру футболиста «Динамо»

Бывшая девушка футболиста «Динамо» Муми Нгамалё блогер Никки Сии ворвалась с охраной в квартиру к футболисту. Ранее она обвинила камерунца в измене, а также рассказала, что футболист забрал у неё ключи и выгнал из квартиры в «Москва-Сити».

Девушка проникла в квартиру, по её словам, чтобы забрать вещи, в компании с двумя охранниками и подругой-оператором. Один из мужчин оттолкнул Нгамалё, чтобы открыть дверь, а второй сзади двумя руками обхватил футболиста, пытавшегося преградить дорогу.

Видео было опубликована самой Никки Сии в социальных сетях. В момент происшествия, помимо Нгамалё, в квартире находилась другая девушка.