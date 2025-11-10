Скидки
Игрок молодёжки ЦСКА приглашён на заседание КДК за скандирование кричалки про «Спартак»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что игрок молодёжной команды ЦСКА Алексей Бондаренко приглашён на заседание организации за скандирование кричалки про «Спартак». Ранее появилась информация, что полузащитник молодёжки армейцев после победы красно-белыми скандировал оскорбительные кричалки вместе с болельщиками ЦСКА.

«Рассмотрим рапорт комиссара по матчу молодёжной лиги ЦСКА — «Спартак». Было массовое скандирование оскорбительных выражений болельщиков обеих команд, а также провокационные действия игрока команды ЦСКА Алексея Бондаренко. Он приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

