КДК РФС рассмотрит удаление главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит удаление главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Оренбуржцы уступили со счётом 0:1.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Комличенко – 72'
«Рассмотрим удаление главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова за свершение действий в провокационной и подстрекательной манере в отношении игрока соперника. Ахметзянов приглашён на заседание.
Также рассмотрим задержку выхода из раздевалки команды «Оренбург», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
