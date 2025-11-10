Скидки
КДК РФС рассмотрит удаление главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова

КДК РФС рассмотрит удаление главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит удаление главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Оренбуржцы уступили со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Комличенко – 72'    

«Рассмотрим удаление главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова за свершение действий в провокационной и подстрекательной манере в отношении игрока соперника. Ахметзянов приглашён на заседание.

Также рассмотрим задержку выхода из раздевалки команды «Оренбург», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

