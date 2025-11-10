КДК РФС рассмотрит неявку Станковича на пресс-конференцию после матча с «Ахматом»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит неявку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на пресс-конференцию после матча 15-го тура Мир РПЛ с «Ахматом». Прошедшая в Грозном встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

«После матча «Ахмат» — «Спартак» на пресс-конференции вместо главного тренера Станковича принимал участие тренер «Спартака» Сакич. Рассмотрим неявку главного тренера «Спартака» Станковича», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После первого круга РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице.