КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Динамо» Мх в матче с ЦСКА в Кубке России

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение фанатов махачкалинского «Динамо» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ПФК ЦСКА. Игра проходила в Каспийске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Фанаты «Динамо» скандировали оскорбительные кричалки.

«По кубковому матчу «Динамо» Мх — ЦСКА рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера Эспозито, а также скандирование болельщиками «Динамо» Мх оскорбительных выражений в адрес ЦСКА», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.