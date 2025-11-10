Скидки
КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Динамо» Мх в матче с ЦСКА в Кубке России

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение фанатов махачкалинского «Динамо» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ПФК ЦСКА. Игра проходила в Каспийске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Фанаты «Динамо» скандировали оскорбительные кричалки.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 18:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Магомедов – 45+5'    

«По кубковому матчу «Динамо» Мх — ЦСКА рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера Эспозито, а также скандирование болельщиками «Динамо» Мх оскорбительных выражений в адрес ЦСКА», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
КДК РФС рассмотрит удаление главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова
