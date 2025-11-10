Московское «Динамо» — лидер 15-го тура РПЛ по количеству ударов в створ

«Динамо» Москва стало лидером 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по количеству ударов в створ ворот соперника, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Бело-голубые проиграли тольяттинскому «Акрону» со счётом 1:2, нанеся при этом 10 ударов в створ.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 33 очка. «Быки» опережают ближайшего преследователя в лице ЦСКА благодаря личным показателям, у армейцев также 33 набранных очка. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).

«Динамо» первый круг РПЛ завершило на 10-м месте. В активе команды Валерия Карпина 17 очков.