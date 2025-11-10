КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» и «Локомотива»
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение болельщиков московских «Спартака» и «Локомотива» по итогам матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1).
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4' 2:0 Фассон – 49' 3:0 Маркиньос – 55' 3:1 Батраков – 67'
«По итогам матча «Спартак» — «Локомотив» рассмотрим массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Локомотива» и ЦСКА, а также рассмотрим поведение болельщиков «Локомотива» за оскорбительные выражения и ненормативную лексику в адрес «Спартака», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
