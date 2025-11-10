КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» и «Локомотива»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение болельщиков московских «Спартака» и «Локомотива» по итогам матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1).

«По итогам матча «Спартак» — «Локомотив» рассмотрим массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Локомотива» и ЦСКА, а также рассмотрим поведение болельщиков «Локомотива» за оскорбительные выражения и ненормативную лексику в адрес «Спартака», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.