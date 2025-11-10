Скидки
Суперкомпьютер предсказал итоговое место «Локомотива» в РПЛ после 15-го тура

Суперкомпьютер предсказал итоговое место «Локомотива» в РПЛ после 15-го тура
Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026. В частности, после 15-го тура чемпионата страны искусственный интеллект оценил, какое место займёт московский «Локомотив» по итогам чемпионата.

По данным источника, железнодорожники точно завершат сезон в верхней половине таблицы. Вероятность чемпионства подопечных Михаила Галактионова оценивается в 9,1%. Самым вероятным исходом искусственный интеллект считает четвёртое место красно-зелёных после 30 туров — 28%.

Вероятность «Локомотива» занять конкретное итоговое место в РПЛ:

1-е место — вероятность 9,1%;
2-е место — вероятность 15,4%;
3-е место — вероятность 21,8%;
4-е место — вероятность 28%;
5-е место — вероятность 16,6%;
6-е место — вероятность 7,6%;
7-е место — вероятность 1,1%;
8-е место — вероятность 0,2%;
места с 9-го по 16-е — вероятность 0%.

