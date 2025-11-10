Дубль Пабло Солари — в видеообзоре матча 15-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак»
Накануне состоялся матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков из Азова. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36' 0:2 Солари – 51' 1:2 Мелкадзе – 59'
Видеообзор матча:
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» Видео опубликовано в сообществе «Спартака» во "ВКонтакте"
На 36-й минуте вингер красно-белых Пабло Солари отличился с передачи форварда Ливая Гарсии. На 52-й минуте Солари ударом головой оформил дубль. На 59-й минуте нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе сократил отставание в счёте, поразив ворота своей бывшей команды.
