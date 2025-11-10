«Факел» — «Спартак» Кс: онлайн-трансляция матча 18-го тура Первой лиги начнётся в 19:30

Сегодня, 10 ноября, состоится матч 18-го тура Лиги Pari, в котором встретятся воронежский «Факел» и «Спартак» из Костромы. Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслужит Станислав Матвеев из Троицка. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Встреча первого круга между командами состоялась 20 июля в стартовом туре Первой лиги. Победу со счётом 1:0 в матче в Костроме одержали футболисты воронежской команды.

«Факел» и «Спартак» занимают второе и третье места в турнирной таблице лиги. В активе воронежцев 36 очков в 17 играх, у красно-белых — 33. Лидирующий «Урал» набрал в 18 матчах 39 очков.