Алонсо объяснил, почему залечивший травму Трент не выходит в стартовом составе «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил, почему восстановившийся от повреждения защитник Трент Александер-Арнольд не выходит в основном составе «сливочных». В матче 12-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (0:0) на его позиции вновь сыграл полузащитник Федерико Вальверде.

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид

«Трент? Вальверде чувствовал себя хорошо перед матчем. Тренту нужно немного больше времени после травмы. Уверен, он сможет хорошо подготовиться к тому, что его ждёт во время перерыва на матчи сборных», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Реала».

В 13-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» сыграет на выезде с «Эльче». Встреча состоится в воскресенье, 23 ноября, после паузы на игры сборных.

