Главный тренер «Торпедо» Кононов прокомментировал ничью в матче с «Соколом»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался о результате матча своих подопечных с «Соколом» (1:1) в рамках 18-го тура Лиги Pari. Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Галимов из Екатеринбурга.

«Сокол» бьётся, играет ответственно. Я знаю их тренера, который был со мной ещё в Украине. Он хорошо работает, организует команду. Жаль, что мы не завершили ту комбинацию… Желание было большим, но, к сожалению, не смогли удержать счёт. Это очко для нас и нужное, но можно и сказать, что потеряли два», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ничья позволила москвичам довести количество набранных в сезоне очков до 15. Столичный клуб занимает 17-е место в турнирной таблице. «Сокол» располагается на 16-й строчке. В активе подопечных Младена Кашчелана также 15 очков.