Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» планирует подписать зимой защитников «Ростова» Ваханию и Мелёхина

«Динамо» планирует подписать зимой защитников «Ростова» Ваханию и Мелёхина
Комментарии

Московское «Динамо» планирует зимой подписать защитников «Ростова» Илью Ваханию и Виктора Мелёхина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Защитников хочет видеть в своей команде Валерий Карпин. Предварительные контакты по обоим трансферам уже состоялись.

Вахании 24 года, в нынешнем сезоне он провёл 18 матчей во всех турнирах и забил один гол. 21-летний Мелёхин отыграл 19 встреч и также забил один гол. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает обоих футболистов в € 3 млн.

«Динамо» завершило первый круг РПЛ на 10-м месте. В активе команды Валерия Карпина 17 очков.

Материалы по теме
Московское «Динамо» — лидер 15-го тура РПЛ по количеству ударов в створ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android