«Всё только начинается». Защитник «Зенита» Горшков — о первой части сезона РПЛ

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков подвёл итоги первой части сезона Мир РПЛ для сине-бело-голубых. Команда Сергея Семака набрала 30 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице.

— Не хочу говорить про поле в Самаре. Неудачный результат. Сейчас будет пауза на сборные, потом — недельный цикл, поработаем. Думаю, получше будет.

— Как бы оценил итоги первого круга для «Зенита»?

— Я думаю, что всё только начинается. Для всех всё только начинается, — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 33 очка. На второй строчке располагается ЦСКА (33).