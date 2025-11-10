Определены две команды с наибольшими шансами вылететь из РПЛ по итогам этого сезона

Суперкомпьютер Opta определил две команды с наибольшими шансами вылететь из Мир Российской Премьер-Лиги по итогам этого сезона. Так, по версии суперкомпьютера, такими командами являются «Пари НН» и «Сочи», занимающие 16-е и 15-е место соответственно. Обе команды набрали по 8 очков.

При этом шансы сохранить прописку в элите у располагающихся в зоне стыков «Оренбурга» и «Крыльев Советов» выше, чем у замыкающих турнирную таблицу сочинцев и нижегородцев.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 33 очка. «Быки» опережают ближайшего преследователя в лице ЦСКА благодаря личным показателям, у армейцев также 33 набранных очка. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).

Действующим чемпионом России является «Краснодар».