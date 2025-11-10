Финал чемпионата Канады по футболу прошёл в метель, вратарь убирал снег лопатой

Финал плей-офф канадской Премьер-лиги между клубами «Атлетико Оттава» и «Кавалри Альберта» прошёл в метель. Команды играли в понедельник, 10 ноября (1:00 мск). Поле стадиона «Ти-ди Плэйс Стэдиум» в городе Оттава было завалено снегом. Основное время матча завершилось вничью (1:1). В овертайме сильнее оказались игроки «Атлетико» — 2:1 (доп. вр.).

Во время матча работники стадиона были вынуждены расчищать поле от снега лопатами. Помогал им голкипер «Атлетико» Натан Ингхэм. Несмотря на попытки исправить ситуацию, во второй половине игры количество осадков увеличилось, но матч был продолжен.

Победу «Атлетико Оттава» принесли два гола полузащитника Давида Родригеса. Один из мячей был забит ударом в падении через себя.